Систему BRICS Pay для иностранцев могут запустить в РФ до конца года

В России до конца текущего года может начать работу система для безналичной оплаты по QR-коду для иностранцев BRICS Pay. Об этом заявил руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы Финансовые услуги Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин, передает РБК.

Планируется, что BRICS Pay позволит иностранцам расплачиваться картами платежных систем Visa и MasterCard внутри России. В будущем аналогичная функция может распространиться для карт «Мир» за пределами РФ.

В ходе заседания Делового совета БРИКС участникам предложили опробовать систему. Для этого в течение 17 и 18 октября они могут пройти регистрацию и получить 500 «бонусных» рублей, на которые можно совершить любую покупку в Центре международной торговли.

В августе спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко допустила, что решение по созданию независимой платежной системы БРИКС может быть принято уже в октябре. По ее словам, соответствующий процесс уже активно идет.

11 октября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доклад о создании платежной системы БРИКС будет представлен на саммите в Казани.

Ранее Путин рассказал о подготовке независимого платежного контура со странами БРИКС.