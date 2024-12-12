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Лавров заявил, что Киев систематически отказывается от гуманитарных инициатив

Лавров обвинил Украину в систематическом отказе от гуманитарных инициатив

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МИД РФ/РИА Новости

11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил о том, что Украина отклонила предложенное Будапештом перемирие на Рождество. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Сийярто отметил, что Венгрия предложила временное прекращение огня и масштабный обмен пленными, но это предложение было отклонено президентом Украины Владимиром Зеленским, что подтвердили официальные представители киевского режима.

В ответ Лавров подчеркнул, что Украина не впервые отказывается от «инициатив искренне заинтересованных в мире стран, таких как Венгрия и Турция», которые носили гуманитарный характер или были направлены на организацию поставок продовольствия в Черном море и обеспечение безопасности на АЭС.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину.

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