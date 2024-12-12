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Сотрудник столичного аэропорта украл у пассажирки люксовые часы

Сотрудник аэропорта Домодедово украл забытые пассажиркой люксовые часы

Сотрудник одного из московских аэропортов украл люксовые часы, забытые пассажиркой. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по ЦФО.

Недавно в дежурную часть аэропорта Домодедово поступил звонок из Владикавказа. Местная жительница объяснила, что забыла свои брендовые часы в зоне вылета возле гейта «С9», когда торопилась на обратный рейс.

Пакет, в котором находился дорогой аксессуар, некоторое время пролежал на полу, но в итоге его заметил 62-летний сотрудник авиагавани. Сначала он отнес пакет в служебное помещение, а после смены увез домой.

Подозреваемого быстро вычислили и задержали на следующий день на рабочем месте. Похищенные часы обнаружили у вора дома. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге мигранты обнимали людей и крали у них телефоны.

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