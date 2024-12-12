Байден объявит о новом пакете помощи Украине

В четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Этот пакет включает в себя средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы, беспилотники и бронетранспортеры.

11 декабря глава представительства Североатлантического альянса на Украине Патрик Тернер сообщил, что в 2025 году Украина получит дополнительную финансовую помощь от НАТО. Тернер отметил, что альянс выделит Украине €40 млрд на нужды безопасности. Он пообещал сделать все возможное, чтобы все запланированные взносы были выполнены до конца 2024 года.

8 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала проведения Россией специальной военной операции превысил $119 млрд. Он обратил внимание, что еще более чем $57 млрд украинские власти получили от остальных западных союзников.

Ранее ЕС утвердил выплату Киеву транша в 4,2 млрд евро.