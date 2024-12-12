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Беспилотник атаковал легковой автомобиль под Белгородом

Гладков: FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У транспортного средства разбито лобовое стекло и повреждена левая сторона», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:41 по московскому времени.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский Белгородского района, уточнил Гладков. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили несколько дронов ВСУ над областным центром и Белгородским районом.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала, добавил губернатор.

Минобороны уточнило, что с 21:00 до 22:00 на Белгородской областью силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что на Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.

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Атаки БПЛА на Россию
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