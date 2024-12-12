Первый крупный технологический скачок произошел 900 тысяч лет назад, выяснили ученые

Антропологи из Университета Сантьяго-де-Компостела обнаружили на северо-востоке Испании каменные орудия, отличающиеся сложным устройством. Это позволило ученым установить, что около 900 тысяч лет назад в Европе произошёл значительный технологический прогресс. Работа опубликована в журнале Journal of Paleolithic Archaeology (JPA).

Ранее известные орудия, также называемые олдувайскими, появились около 3 миллионов лет назад. Они представляли собой простые изделия, созданные путем ударов одного камня о другой. Ашельские же инструменты, найденные в Эль Баранк-де-ла-Боэлья, демонстрируют значительно более высокий уровень мастерства своих владельцев: имеют симметричную форму и содержат мелкие детали. По мнению ученых, такая сложность свидетельствует о наличии у древних людей способности к абстрактному мышлению, планированию и эффективному использованию ресурсов.

Найденные орудия могли быть результатом миграции технологий из Африки. Схожие находки сделаны в регионе Леванта (на современном Ближнем Востоке), что подтверждает теорию о постепенном распространении ашельской культуры.

«Мы видим, что технологические инновации не возникали внезапно, а были результатом множества волн миграции техник обработки камня из других регионов и постепенного появления новых ,» — сообщил профессор Диего Ломбао, один из авторов исследования.

Открытие может стать важным шагом в изучении развития технологий древних людей.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы и современные люди относятся к разным видам.