«50 на 50»: российский тренер назвал фаворитов РПЛ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Анатолий Бышовец не исключил, что команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) будут до последнего тура сражаться за золотые медали. Его слова приводит «Советский спорт».

«Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и, в первую очередь, найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу. Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у «Краснодара» и «Зенита», — заявил он.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Российская премьер-лига возобновится уже в 2025 году. 19-й тур стартует 2 марта.

Ранее бывший футболист назвал преимущество «Спартака» перед остальными клубами РПЛ.