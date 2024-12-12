Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Ростовской и Белгородской областями

Над Ростовской и Белгородской областями уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Шесть дронов сбили над Ростовской областью, четыре — над Белгородской. Атаку с 21:00 до 22:00 по московскому времени пресекли дежурные подразделения противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Накануне силы ПВО и радиоэлектронной борьбы остановили атаку семи дронов на Севастополь. Пять беспилотников были перехвачены ракетами в воздухе, еще два — подавлены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Кроме того, в ночь на 11 декабря подвергся атаке Таганрог. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что на Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.