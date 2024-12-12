Арендатор переоделся в хозяйку квартиры и попытался ее продать

В Познани арендатор притворился хозяйкой квартиры и попытался продать чужую недвижимость. Об этом сообщает польский телеканал Polsat News.

В начале ноября 68-летний мужчина заключил с 61-летней владелицей квартиры в одном из местных ЖК договор об аренде жилплощади. Спустя месяц мужчина, используя поддельное удостоверение личности и переодевшись женщиной, попытался продать арендованное жилье за 400 тыс. злотых (почти 10 млн рублей). Он разместил соответствующее предложение в интернете и договорился о встрече с потенциальным покупателем.

Агент по недвижимости, с которым аферист планировал заключить сделку, заподозрил неладное и решил переговорить с соседями. Получив от них телефон настоящей хозяйки жилья, агент связался с ней, понял, что злоумышленник выдает себя за эту женщину, и позвонил в полицию, но мошеннику удалось скрыться. Дома у подозреваемого обнаружили поддельные удостоверения личности и удостоверение сотрудника полиции, а также парики и женскую одежду.

Мужчине предъявлены обвинения в покушении на мошенничество в значительном размере, выдаче себя за другого и использовании поддельных документов. Как установила полиция, до этого его уже судили за многочисленные преступления аналогичного характера. Рецидивиста взяли под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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