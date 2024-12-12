Пингвины помогут изобрести средство от отравления ртутью

Исследователи из Европейского синхротрона ESRF совместно с коллегами из США и Франции обнаружили у императорских пингвинов новый механизм детоксикации ртути. Работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

Ртуть считается одним из наиболее опасных для здоровья химических элементов. До настоящего времени было известно, что некоторые животные, находящиеся на вершине пищевой цепи (к примеру, зубатые киты и гигантские буревестники) способны превращать ртуть в своем организме в безопасное соединение ртуть-селенид при помощи селенсодержащих белков. Однако ученые решили изучить, как с этой задачей справляются животные, располагающиеся в пищевой цепи ниже. Выбор пал на пингвинов.

Используя рентгеновскую абсорбционную спектроскопию, ученые обнаружили, что помимо уже известного механизма, основанного на селенидах, пингвины также применяют альтернативный метод. Их организм формирует ртуть-дитиолатный комплекс, который связывается с аминокислотами ферментов и изменяет их функцию. Ранее этот механизм наблюдался только у бактерий.

Исследование также показало, что ртуть передается потомству от самок пингвинов через яйца. Основная часть ртути в белке яйца остается в токсичной форме метилртути, однако в желтке часть ртути подвергается детоксикации благодаря ртуть-дитиолату. Тем не менее, основным способом избавления от ртути у пингвинов остается ее удаление через перья во время линьки.

Открытие расширяет понимание того, как ртуть циркулирует в экосистемах и может найти применение в разработке методов лечения от отравления ее парами.

Ранее ученые нашли бактерию, способную поглощать опасную радиацию.