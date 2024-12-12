Пьяная россиянка избила отчима шваброй и бутылкой, защищая мать

Жительница Белгородского района подозревается в причинении телесных повреждений отчиму, женщина избила пьяного мужчину, заступившись за мать. Об этом сообщает УМВД региона.

Заявлением в правоохранительные органы обратился 48-летний местный житель. Мужчина заявил, что подвергся нападению падчерицы. Выяснилось, что пострадавший распивал спиртные напитки вместе с женой и ее 27-летней дочерью. В ходе застолья между мужем и женой возникла ссора, решив доказать свою силу, мужчина нанес супруге удар, повалив ее на пол.

За женщину вступилась нетрезвая дочь. Она схватила со стола бутылку и ударила отчима по голове, а затем взяла в руки швабру и била мужчину до тех пор, пока она не сломалась. Пострадавший получил рассечение головы. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге юношу заподозрили в жестоком избиении отчима возлюбленной.