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Boeing отложит поставки нового лайнера 777Х на год из-за финансовых трудностей

Reuters: Boeing отложит на год поставки нового лайнера 777Х

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Depositphotos

Американская авиастроительная корпорация Boeing отложит первые поставки лайнеров 777Х на год из-за рекордных убытков в третьем квартале и продолжающейся с сентября забастовки большого числа рабочих. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Boeing планирует сократить 17 000 рабочих мест — 10% своей глобальной рабочей силы.

В своем обращении к сотрудникам генеральный директор корпорации Келли Ортберг заявила, что столь радикальные меры необходимы «для соответствия финансовым реалиям» после продолжающейся забастовки 33 тысяч рабочих на Западном побережье США. Из-за нее производство самолетов 737 MAX, 767 и 777 в настоящий момент приостановлено.

Ссылаясь на мнение управляющего активами инвесткомпании Great Capital Hill Томаса Хейеса Reuters пишет, что столь значительные сокращения персонала могут оказать давление на сотрудников с целью прекращения ими забастовки: мало кто захочет оказаться в числе уволенных, и конфликт между рабочими и руководством корпорации может угаснуть в течение недели.

Рейтинговое агентство S&P подсчитало, что забастовка обходится Boeing в $1 млрд в месяц, и компания рискует потерять свой престижный кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

19 сентября авиастроительная корпорация Boeing сообщила об отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск тысяч своих сотрудников в связи с последствиями забастовки профсоюза механиков.

Кроме того, компания объявила о замораживании найма, приостановке служебных командировок и сокращении расходов на поставщиков в рамках масштабных мер по экономии средств.

Ранее выяснилось, что множество компаний могут использовать Boeing 737 с подозрительными деталями.

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