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Евросоюз ищет способ выделить Украине помощь в обход позиции Венгрии

Euractiv: ЕС предлагает добровольные взносы на финансирования Украины

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Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести добровольные взносы на финансирование военной помощи Украине с целью обхода позиции Венгрии, которая выступает против. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Транш блокируется уже полтора года, и, честно говоря, это подрывает нашу политическую волю поддерживать Украину», — заявил собеседник агентства.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что Европейская служба внешних связей хочет таким образом предпринять попытку обойти механизм единогласной поддержки помощи Киеву со стороны стран-членов ЕС.

30 января сообщалось, что лидеры стран Евросоюза пока не смогли убедить Венгрию одобрить финансовую помощь в €50 млрд для поддержки Украине.

В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС разработал юридический механизм, чтобы обойти вето Венгрии на покупку западными странами оружия для Украины за счет прибыли от российских замороженных активов за рубежом.

Ранее Венгрия выступила за завершение конфликта на Украине.

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