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Аналитики зафиксировали рекордный отток денег из-под матрасов россиян

AFG: только 20% граждан РФ хранят деньги дома — минимум за 10 лет

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Depositphotos

Компания по управлению активами Anderida Financial Group провела исследование, выявившее рекордное снижение доли россиян, хранящих деньги дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании по управлению активами Anderida Financial Group.

Доля граждан, предпочитающих хранить сбережения «под матрасом», упала до 20% — минимума за последние 10 лет. Годом ранее этот показатель составлял 32%.

Аналитики отмечают рост числа россиян, использующих как домашнее хранение, так и банковские вклады — с 10% до 25% за год. Одновременно увеличилась доля тех, кто хранит деньги исключительно в банках, достигнув 55%.

«Россияне стали более финансово грамотными и активно используют различные инструменты сбережения средств», — заявил

Среди факторов, влияющих на отказ от хранения денег дома, эксперты выделяют рост ставок по вкладам, стабильную ситуацию на финансовом рынке и отсутствие отзывов лицензий у крупных банков.

До этого эксперт рассказал , что россиянам стоит иметь под рукой наличные в размере 10-15 тысяч рублей. По словам финансового аналитика Владислава Антонова, такая сумма пригодится для оплаты товаров в местах без терминалов, проезда или непредвиденных расходов, помогая контролировать траты.

Ранее в России началась «монетная неделя».

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