Путин высказался о результатах трех последних ВЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что на трех последних заседаниях Восточного экономического форума (ВЭФ) были подписаны свыше тысячи соглашений на сумму, превышающую 10,5 трлн рублей. Трансляция ведется на сайте Кремля.

«Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул российский лидер.

До этого Путин открыл пленарное заседание ВЭФ-2024.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Песков назвал содержательным предстоящее выступление Путина на ВЭФ-2024.