Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о результатах трех последних ВЭФ

Путин: на трех последних ВЭФ были подписаны свыше 1000 соглашений на ₽10,5 трлн

close
Фонд «Росконгресс»

Президент России Владимир Путин заявил, что на трех последних заседаниях Восточного экономического форума (ВЭФ) были подписаны свыше тысячи соглашений на сумму, превышающую 10,5 трлн рублей. Трансляция ведется на сайте Кремля.

«Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул российский лидер.

До этого Путин открыл пленарное заседание ВЭФ-2024.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Песков назвал содержательным предстоящее выступление Путина на ВЭФ-2024.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами