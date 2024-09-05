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«Аэрофлот» займется продвижением продукции региональной гастрономии

В ходе ВЭФ «Аэрофлот» заключил соглашение в сфере бортового питания

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Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот», дочерняя компания ЗАО «Аэромар» и ресторанный холдинг Bellini начнут сотрудничать в сфере бортового питания. Подписание трехстороннего соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума.

Соглашение предполагает реализацию проектов, направленных на продвижение продукции красноярских производителей и региональной гастрономии, а также повышение уровня сервиса на борту и развитие гастрономического туризма.

Как подчеркнул первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот» Андрей Чиханчин, Красноярск является одним из признанных центров российской гастрономии. По его словам, в авиакомпании ожидают, что сотрудничество с ресторанным холдингом Bellini будет интересным с точки зрения кулинарных открытий, новых вкусов и современного подхода к приготовлению традиционных блюд русской кухни.

«Уверен, что даже самые искушенные пассажиры, которые привыкли к высокому уровню бортовой кухни «Аэрофлота», получат немало удовольствия от гастрономических шедевров, которые станут результатом совместной работы сибирских шефов и экспертов нашего бессменного партнера и поставщика — ЗАО «Аэромар», — отметил он.

Напомним, гастрономическая экосистема Bellini наиболее известна в ресторанной сфере Красноярска. В состав холдинга входит более 20 ресторанов, баров и кафе, в также кейтеринг и доставка еды. В ресторанах и на кулинарных производствах холдинга представлены блюда русской, европейской и азиатской кухни.

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ВЭФ-2024
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