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Эксперт объяснил, как легализация криптовалют повлияет на экономику России

Экономист Голубовский: криптовалюты упростят импорт в условиях санкций

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Dado Ruvic/Reuters

Легализация в России криптовалют и майнинга может благотворно повлиять на экономику страны, упростив импорт в условиях санкций. Такое мнение высказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. По его словам, которые приводит Pravda.Ru, в случае, если регулирование хорошо скажется на бизнесе, есть вероятность, что заграничные платежи будут более доступными.

Кроме того, в будущем возможно появление системы расчетов между странами БРИКС, которая позволит восстановить межбанковские операции, добавил экономист.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Сама деятельность по добыче цифровых активов признается составляющей их оборота, а не эмиссией.

Документ также предусматривает меры по контролю за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма. Майнеры будут обязаны предоставлять данные о полученных цифровых активах.

Ранее эксперт назвал выгодное время для покупки криптовалюты Дурова.

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