ЦБ Казахстана сохранил базовую ставку без изменений

Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени», — отметили в Нацбанке.

Регулятор допускает сохранение базовой ставки в 14,25% до конца текущего года.

По итогам июля рост потребительских цен в Казахстане ускорился до 8,6% годовых. Ожидается, что к концу 2024-го инфляция в стране составит 7,5-9,5%. Прогноз на 2025 год предполагает ее замедление до 5,5-7,5%.

Прогноз по росту экономики на 2024 год сохранен в диапазоне 3,5-4,5%, на 2025-й — повышен до 5-6%.

Ключевая ставка в России сейчас составляет 18% годовых. Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 13 сентября. Не исключено, что регулятор повысит ставку до 20%.

Ранее эксперт предсказал пик ключевой ставки Банка России в ближайший год.