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Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ

Представитель МИД Пакистана Балоч сообщила о переговорах с РФ по поставкам СПГ

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Faisal Mahmood/Reuters

Россия и Пакистан ведут переговоры по поставкам сжиженного природного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя пакистанского МИД Мумтазу Захру Балоч.

Он напомнил, что Пакистан уже давно сотрудничает с РФ в энергетической сфере. Стороны выразили удовлетворение результатами недавних переговоров между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества.

«Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана», — сказала дипломат, уточнив, что переговорный процесс будет продолжен.

В середине августа президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании президенту и премьер-министру республики Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу по случаю Дня независимости Пакистана заявил, что отношения между двумя странами развиваются успешно и с хорошей отдачей, в том числе по антитеррористическому и афганскому направлениям.

Ранее президент России провел переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

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