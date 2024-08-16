Общая сумма дивидендов Сбера за 2023 год составила 752 млрд рублей

Сбер завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год, сообщает пресс-служба банка. Их общая сумма составила 752 млрд рублей или 33,3 рубля на одну акцию.

Как уточнили в Сбере, дивидендная политика банка предусматривает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Таким образом, государство как контролирующий акционер Сбера получило выплату в размере 376 млрд рублей. Вторую половину банк выплатил инвесторам и частным акционерам, которых более 1,8 миллионов.

«Мы направили акционерам рекордные дивиденды за 2023 год. Наши акционеры ценят стабильность выплат, которые позволяют им строить планы на будущее», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, многие из акционеров реинвестируют дивиденды в акции Сбербанка. Он считает, что такие действия подтверждают высокий уровень доверия инвесторов.

«Мы продолжаем создавать для акционеров стоимость, о чем свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе финансовые результаты Сбера за первое полугодие 2024 года», — добавил Скворцов.