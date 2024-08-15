Швейцария заблокировала еще больше связанных с РФ активов

Швейцария с апреля заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO).

По состоянию на 13 августа в европейской стране были заморожены активы на общую сумму порядка $8,2 млрд. В список входят 17 объектов недвижимости, спортивные автомобили, произведения искусства, мебель и прочие активы, принадлежащие подсанкционным физическим и юридическим лицам.

При этом в SECO отметили, что в некоторых случаях активы замораживаются в мерах предосторожности и могут быть разморожены после проверки. Так, например, в апреле власти Швейцарии сообщили о разблокировке российских активов на $317 млн.

На днях российский миллиардер Михаил Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд.

Ранее предприниматель Дмитрий Пумпянский выиграл иск по отмене санкций ЕС.