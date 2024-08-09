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В России резко подорожал прокат самокатов и велосипедов

«Чек индекс»: цена аренды велосипеда за полгода выросла на 17%

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Depositphotos

Стоимость аренды велосипеда в России по итогам первого полугодия выросла в среднем на 17%, до 580 рублей за поездку, подсчитали в «Чек индексе».

При этом спрос на шеринг велосипедов среди россиян за шесть месяцев подскочил почти в 1,5 раза (+43%).

Средний чек за аренду самоката за период вырос на 135, до 290 рублей. Число поездок выросло на 20% год к году.

Меньше всего за январь — июнь подорожала услуга шеринга автомобилей: средний чек увеличился всего на 10% и составил 676 рублей. Этим сервисом россияне пользовались на 9% чаще, чем в первом полугодии 2023-го.

До этого риелтор предсказал подорожание аренды квартир в Москве осенью. Ожидается, что цены на съемное жилье в столице вырастут на 10–20% от текущих. Драйвером роста выступают высокие ипотечные ставки: все меньше россиян могут позволить себе покупку квартиры и вынуждены арендовать жилье.

Ранее россиянам назвали четыре варианта получить жилье без ипотеки.

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