Эксперты оценили влияние на РФ возможной рецессии в США

Надвигающаяся рецессия в США грозит снижением цен на нефть и ударом по российскому экспорту. Об этом пишет РБК.

Экономисты предупреждают, что возможная рецессия в США может нанести серьезный удар по российской экономике из-за падения цен на энергоресурсы и сокращения экспортной выручки. По оценкам экспертов «Ренессанс Капитала», снижение нефтяных котировок ниже $60 за баррель заставит Минфин расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«При прочих равных условиях снижение экспортной выручки на $5 млрд создает условия для ослабления среднегодового курса рубля на 1,5 руб. за доллар», — пишет издание.

В начале недели аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила , что влияние обвала фондового индекса Nikkei 225 на Россию будет незначительным, однако страна останется чувствительной к причинам этого обвала. Она подчеркнула, что российский рынок больше зависит от внутреннего спроса и денежно-кредитных условий, а влияние внешних фондовых рынков снизилось из-за санкций и закрытости от международных рынков капитала.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.