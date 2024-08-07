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Эксперты оценили влияние на РФ возможной рецессии в США

РБК: американская рецессия подорвет российский экспорт и курс рубля

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Надвигающаяся рецессия в США грозит снижением цен на нефть и ударом по российскому экспорту. Об этом пишет РБК.

Экономисты предупреждают, что возможная рецессия в США может нанести серьезный удар по российской экономике из-за падения цен на энергоресурсы и сокращения экспортной выручки. По оценкам экспертов «Ренессанс Капитала», снижение нефтяных котировок ниже $60 за баррель заставит Минфин расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«При прочих равных условиях снижение экспортной выручки на $5 млрд создает условия для ослабления среднегодового курса рубля на 1,5 руб. за доллар», — пишет издание.

В начале недели аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила , что влияние обвала фондового индекса Nikkei 225 на Россию будет незначительным, однако страна останется чувствительной к причинам этого обвала. Она подчеркнула, что российский рынок больше зависит от внутреннего спроса и денежно-кредитных условий, а влияние внешних фондовых рынков снизилось из-за санкций и закрытости от международных рынков капитала.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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