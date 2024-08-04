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В Минкульте рассказали о росте объема рынка кинопроката в России

Любимова: объем рынка кинопроката в РФ с начала года вырос до 29 млрд рублей

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Руководитель Министерства культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что объем российского рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей с начала 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что с января российские кинотеатры посетили 80,9 млн зрителей. Любимова добавила, что  показатели кинопроката страны на 83% обеспечены российскими фильмами, при этом в количественном выражении на их долю приходится около 30%.

До этого советник президента Российской Федерации по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой заявил, что общие сборы российского кинопроката по итогам нынешнего года могут превысить показатели 2023 года в 40 млрд рублей.

По словам Толстого, удастся даже перекрыть летний период, когда в кинотеатрах традиционно демонстрируются мало фильмов. Некоторые компании готовы выпускать картины именно в летние месяцы, так как конкуренция в это время меньше.

Советник президента РФ назвал успешной мерой долгий прокат фильмов в кинотеатрах. Он добавляет и количество зрителей, и финансовую составляющую.

Ранее суд наказал волгоградский кинотеатр за демонстрацию фильма «Оппенгеймер».

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