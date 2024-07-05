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Выдача льготной ипотеки в июне подскочила на треть

ЦБ РФ: выдача льготной ипотеки в июне предварительно выросла на 36,6%

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Freepik.com

Выдача ипотеки по льготным программам в июне, по предварительным данным, выросла на 36,6% к маю, до 578 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель взлетел в 1,8 раза. Так, объем выдачи льготной ипотеки в прошлом июне составил 323,6 млрд рублей.

С 1 июля 2024 года в России прекратила действовать льготная ипотека под 8% на новостройки. Подробнее о том, как это отразится на рынке недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что льготную ипотеку следовало завершить раньше. Тогда на рынке не сложился бы настолько колоссальный перекос, уверен он. Греф также сравнил льготную ипотеку с зависимостью от стимулирующих препаратов для организма.

Ранее сообщалось, что лимит по IT-ипотеке могут сократить вдвое.

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