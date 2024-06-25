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В Кремле сочли важной функцию западных банков для России

Песков сообщил, что большинство западных компаний не ушли из РФ

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Алексей Никольский/РИА Новости

Большинство западных компаний продолжают работать в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о значимости иностранных банков для российской экономики.

«Они выполняют достаточно важные функции по переводу средств», — сказал представитель Кремля, уточнив, что эти операции совершаются не только в интересах российских клиентов этих кредитных организаций, но и зарубежных.

Песков подчеркнул, что в российской экономике продолжает работать западный бизнес, имеющий огромные, многомиллиардные инвестиции.

«Большинство компаний <…> используют эти банковские услуги. Если они прекратятся — будет нанесен ущерб этим компаниям. Так же, как и нашим компаниям», — заключил пресс-секретарь российского президента.

В апреле стало известно, какие два банка, принадлежащие нерезидентам, вошли в десятку лидеров российского банковского сектора по чистой прибыли по итогам первого квартала 2024 года. Об этом рассказал начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Ранее рупиям нашли применение.

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