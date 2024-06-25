В Кремле сочли важной функцию западных банков для России

Большинство западных компаний продолжают работать в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о значимости иностранных банков для российской экономики.

«Они выполняют достаточно важные функции по переводу средств», — сказал представитель Кремля, уточнив, что эти операции совершаются не только в интересах российских клиентов этих кредитных организаций, но и зарубежных.

Песков подчеркнул, что в российской экономике продолжает работать западный бизнес, имеющий огромные, многомиллиардные инвестиции.

«Большинство компаний <…> используют эти банковские услуги. Если они прекратятся — будет нанесен ущерб этим компаниям. Так же, как и нашим компаниям», — заключил пресс-секретарь российского президента.

В апреле стало известно, какие два банка, принадлежащие нерезидентам, вошли в десятку лидеров российского банковского сектора по чистой прибыли по итогам первого квартала 2024 года. Об этом рассказал начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные ЦБ РФ.

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