Глава «Роснефти» усомнился в возможностях «зеленой» энергетики

Благодаря многолетней агрессивной пиар-кампании и усилиям лоббистов, возобновляемая энергетика вытеснила с энергорынка Северной Америки большой объем надежной электрогенерации, из-за чего значительные участки территории США и Канады в данный момент рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии. Об этом заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

По его словам, за последние десять лет западные технологические гиганты приложили немало усилий для демонизации ископаемого топлива, закрытия электростанций, обеспечивающих надежные поставки электроэнергии, и популяризации ненадежной возобновляемой («зеленой») энергетики. Однако масштабные энергокризисы в Калифорнии и Техасе показали, что «ни солнечные батареи, ни ветряные электростанции не способны заменить традиционную электроэнергетику», добавил глава «Роснефти».

Он отметил, что сегодня западные технологические гиганты пожинают плоды своих трудов, поскольку растущий спрос на электроэнергию со стороны внедряемых повсеместно центров обработки данных (ЦОД) уже не может быть удовлетворен существующими мощностями. Если до 2019 года мировое потребление электроэнергии в этом сегменте практически не росло, то за последние четыре года оно удвоилось, отметил Сечин.

По данным инвестбанка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в два с половиной раза к 2030 году на 1000 тераватт-часов, что равно совокупному потреблению Германии и Франции.

Еще больше рост потребления в мире ускоряет широкое внедрение искусственного интеллекта, считает Игорь Сечин. Он обратил внимание, что сейчас чату на обработку одного запроса требуется в 10 раз больше электроэнергии, чем поисковику Google. Глава «Роснефти» уверен, что нынешний бум искусственного интеллекта требует отдельного осмысления. По его словам, нужно учитывать, что «искусственный интеллект будет все больше использовать данные деградирующего информационного пространства, где каждый имеет право на выражение своего мнения, даже если это мнение сумасшедшего».

До этого аналитики Банка России пришли к выводу, что наименее «травматичный» путь достижения цели в 25% энергии из возобновляемых источников заключается в повышении производительности сектора зеленой энергетики. Еще один вариант — повысить внутренние налоги на традиционную углеродную энергетику и перенаправить вырученные средства в зеленый сектор.

Тем временем Европейская комиссия рекомендовала ЕС сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году. Это предполагается сделать, в том числе за счет широкого внедрения технологий возобновляемых источников энергии.

Ранее Игорь Сечин констатировал пересмотр Западом своих «зеленых» целей.