Сбер выявил более 11 тыс. сайтов мошенников, маскирующихся под бренд банка

Сбербанк за год выявил 11,6 тыс. фишинговых сайтов, которые маскировались под бренд банка, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Из них 4,5 тыс. — в этом году. Кроме того, за год Сбер обнаружил 79 мобильных приложений, имитирующих принадлежность к банку, из которых 17 — в текущем году», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что злоумышленники подделывают сайты и приложения для сбора данных, хищения денег и заражения устройств вирусом.

«Мошенники распространяют ссылки на поддельные ресурсы с помощью спам-рассылок по почте, в мессенджерах, а фейковые приложения — через магазины приложений», — добавил он.

Ранее Станислав Кузнецов рассказал, какие банковские карты выбирают злоумышленники.