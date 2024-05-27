Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 сфер, где число соискателей превышает спрос работодателей

В «Авито Работа» назвали 10 сфер с наибольшим числом кандидатов на одну вакансию

close
100%
Pixabay

В апреле 2024 года больше всего кандидатов на одну вакансию в сегменте маркетинга, рекламы и PR (8,7 баллов). В этой сфере количество соискателей в активном поиске значительно превышает спрос работодателей. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы» на основе балльной системы Индекса рынка труда компании (есть у «Газеты.Ru»).

Сфера искусства и развлечений также оказалась одной из самых высококонкурентных для кандидатов. По оценке Индекса рынка труда, сегмент получил 8,4 балла. Однако год к году конкуренция компаний-нанимателей за работников креативных индустрий выросла на 7%.

Высок конкурс за рабочие места и в сфере административной работы (7,4 балла). При этом за последний год работодатели стали соперничать за соискателей на 11% активнее, чем в прошлом году.

В других сферах конкуренция ниже: домашний персонал — 7 баллов, образование и наука — 6,6 балла, консультирование и юриспруденция — по 6,5 балла, ЖКХ и эксплуатация, а также фитнес и салоны красоты — по 6,3 балла, бухгалтерия и финансы — 6,1 балла.

«В апреле 2024 года отмечено много соискателей на вакансии в креативных индустриях. Такое количество свободных претендентов на рынке можно объяснить массовой популяризацией творческих профессий. При этом нельзя сказать, что эти специалисты не востребованы. Несмотря на превышающее количество кандидатов, предложений о работе становится больше», — отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Так, в апреле 2024 года в индустрии искусства и развлечений число вакансий выросло на 55% год к году, а в сфере маркетинга, рекламы и PR — на 11%.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Значения от 6 до 8 баллов означают, что конкуренции работодателей за кандидатов почти нет. Значения от 8 до 10 баллов значат, что кандидатов больше, чем вакансий.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают филологи в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами