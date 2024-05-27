Названы 10 сфер, где число соискателей превышает спрос работодателей

В апреле 2024 года больше всего кандидатов на одну вакансию в сегменте маркетинга, рекламы и PR (8,7 баллов). В этой сфере количество соискателей в активном поиске значительно превышает спрос работодателей. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы» на основе балльной системы Индекса рынка труда компании (есть у «Газеты.Ru»).

Сфера искусства и развлечений также оказалась одной из самых высококонкурентных для кандидатов. По оценке Индекса рынка труда, сегмент получил 8,4 балла. Однако год к году конкуренция компаний-нанимателей за работников креативных индустрий выросла на 7%.

Высок конкурс за рабочие места и в сфере административной работы (7,4 балла). При этом за последний год работодатели стали соперничать за соискателей на 11% активнее, чем в прошлом году.

В других сферах конкуренция ниже: домашний персонал — 7 баллов, образование и наука — 6,6 балла, консультирование и юриспруденция — по 6,5 балла, ЖКХ и эксплуатация, а также фитнес и салоны красоты — по 6,3 балла, бухгалтерия и финансы — 6,1 балла.

«В апреле 2024 года отмечено много соискателей на вакансии в креативных индустриях. Такое количество свободных претендентов на рынке можно объяснить массовой популяризацией творческих профессий. При этом нельзя сказать, что эти специалисты не востребованы. Несмотря на превышающее количество кандидатов, предложений о работе становится больше», — отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Так, в апреле 2024 года в индустрии искусства и развлечений число вакансий выросло на 55% год к году, а в сфере маркетинга, рекламы и PR — на 11%.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Значения от 6 до 8 баллов означают, что конкуренции работодателей за кандидатов почти нет. Значения от 8 до 10 баллов значат, что кандидатов больше, чем вакансий.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают филологи в России.