Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган раскрыл, когда Турция преодолеет пик инфляции

Эрдоган ожидает рекордного всплеска инфляции в мае с дальнейшим спадом

close
100%
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мае 2024 года инфляция в годовом исчислении достигнет пиковых значений, после чего начнется ее быстрое снижение. Об этом он сообщил в ходе встречи совета по внешнеэкономическим связям в Стамбуле, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что пика инфляция в годовом исчислении достигнет в мае, после чего начнется ее быстрое снижение. Начиная со второй половины года мы вступим в период дезинфляции», — отметил Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что турецкая экономика «находится на верном пути», а основным приоритетом его администрации является снижение инфляции до однозначных показателей.

В начале мая глава Центробанка Турции Фатих Карахан прогнозировал , что по итогам мая годовая инфляция в стране составит около 75%. В апреле этот показатель достиг 69,8% в годовом выражении по официальным данным, хотя независимые экономисты оценивали инфляцию значительно выше — в 124,35%.

Ранее Турция пережила масштабный отток средств в марте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами