Эрдоган раскрыл, когда Турция преодолеет пик инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мае 2024 года инфляция в годовом исчислении достигнет пиковых значений, после чего начнется ее быстрое снижение. Об этом он сообщил в ходе встречи совета по внешнеэкономическим связям в Стамбуле, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что пика инфляция в годовом исчислении достигнет в мае, после чего начнется ее быстрое снижение. Начиная со второй половины года мы вступим в период дезинфляции», — отметил Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что турецкая экономика «находится на верном пути», а основным приоритетом его администрации является снижение инфляции до однозначных показателей.

В начале мая глава Центробанка Турции Фатих Карахан прогнозировал , что по итогам мая годовая инфляция в стране составит около 75%. В апреле этот показатель достиг 69,8% в годовом выражении по официальным данным, хотя независимые экономисты оценивали инфляцию значительно выше — в 124,35%.

Ранее Турция пережила масштабный отток средств в марте.