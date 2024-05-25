Экономист назвал предел укрепления рубля

Курс рубля может укрепиться по отношению к доллару и евро еще на 1-2%. Такой прогноз «Ленте.ру» дал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Я не думаю, что будет какое-то сильное укрепление рубля, более существенное, чем сейчас. Рубль приблизился к пределам укрепления», — заявил аналитик.

Сейчас рубль поддерживают сразу несколько факторов, отметил Григорьев. Цены на нефть находятся на достаточно хорошем для нацвалюты РФ уровне, кроме того, власти продлили срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров, перечислил финансист.

Накануне курс евро опустился до минимума за несколько месяцев. Европейская валюта на Мосбирже стоила меньше 97 рублей впервые с 5 февраля.

До этого инвестстратег спрогнозировал, что курс доллара на будущей неделе может упасть до 89,5 рублей.

Ранее финансист заявил о росте продаж валюты россиянами.