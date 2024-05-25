Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист назвал предел укрепления рубля

Экономист Григорьев: рубль может вырасти к доллару и евро еще на 1-2%

close
100%
Shutterstock

Курс рубля может укрепиться по отношению к доллару и евро еще на 1-2%. Такой прогноз «Ленте.ру» дал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Я не думаю, что будет какое-то сильное укрепление рубля, более существенное, чем сейчас. Рубль приблизился к пределам укрепления», — заявил аналитик.

Сейчас рубль поддерживают сразу несколько факторов, отметил Григорьев. Цены на нефть находятся на достаточно хорошем для нацвалюты РФ уровне, кроме того, власти продлили срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров, перечислил финансист.

Накануне курс евро опустился до минимума за несколько месяцев. Европейская валюта на Мосбирже стоила меньше 97 рублей впервые с 5 февраля.

До этого инвестстратег спрогнозировал, что курс доллара на будущей неделе может упасть до 89,5 рублей.

Ранее финансист заявил о росте продаж валюты россиянами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами