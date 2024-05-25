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Стало известно, сколько бюджет России потерял от нелегальных сигарет в 2023 году

«Интерфакс»: бюджет РФ в 2023 году лишился ₽130 млрд из-за нелегальных сигарет

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Depositphotos

Российский бюджет в 2023 году недополучил 130 млрд рублей из-за нелегальных продаж сигарет. Об этом пишет «Интерфакс».

По итогам прошлого года доля нелегального оборота табачных изделий в РФ выросла до 13,4%. В 2022-м показатель составлял 12,9%.

Основной вклад в незаконный оборот внесли нелегально импортированные из стран ЕАЭС сигареты. Большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии (84,5%). Менее часто встречаются сигареты армянского (13,6%), казахстанского (1,8%) и киргизского (0,1%) происхождения.

Нелегальное потребление сигарет в пересчете на пачки за прошлый год выросло с 954 млн штук до 1,1 млрд штук. При этом объемы изъятий нелегальной продукции правоохранительными органами сократились на треть — до 676 млн сигарет против 1 млрд в 2022 году.

До этого Минздрав РФ отчитался о падении продаж сигарет в 2023 году до тысячи штук на человека.

Ранее стало известно, сколько может принести РФ контроль за рынком табака.

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