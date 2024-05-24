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В России взлетели цены на клубнику

Клубника в России подорожала на 20%

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Купить килограмм клубники сегодня можно в среднем за 588 рублей. Это на 20% дороже, чем в мае прошлого года, пишет РБК со ссылкой на подсчеты ресурса «Чек Индекс».

В Москве цены на ягоду еще дороже — 651 рубль за 1 кг. Однако относительно прошлого года подорожание клубники в столице оказалось чуть менее резким — на 12%.

По сравнению с апрелем средняя стоимость ягоды снизилась на 9%. В прошлом месяце килограмм клубники стоил в среднем в 646 рублей. Цены на клубнику в мае традиционно снижаются, поскольку в конце весны на рынок поступает первый урожай ягоды с юга России, поясняют эксперты.

Несмотря на высокие цены, спрос россиян на клубнику в 2024 году только растет. Так, за период с 1 по 22 мая продажи этой ягоды в России увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик пришелся на вторую половину месяца. В основном клубнику покупают жители крупных регионов.

До этого сообщалось, что россияне стали чаще покупать цветы в алкомаркетах.

Ранее стало известно, на сколько в России за год подорожал набор продуктов для окрошки.

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