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Урожай яблок в России может сильно снизиться из-за майских заморозков

Эксперт Муханин: 50-70% яблонь в ЦФО были повреждены майскими заморозками

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Unsplash

От 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе были повреждены в этом году майскими заморозками, что неизбежно скажется на урожае. Такую оценку ситуации дал президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин, сообщает РИА Новости.

Муханин заявил, что наибольший ущерб понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области, где цветение яблонь прервал неожиданный мороз.

«Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться… Будем надеяться, что Краснодар не подведет», — отметил Муханин.

По словам эксперта, в Польше положение дел аналогичное: цветение яблочных садов прервал мороз до минус 10°С.

8 мая сообщалось, что Липецкая область может ввести режим ЧС в сельском хозяйстве из-за большого ущерба урожаю вследствие заморозков. Глава региона Игорь Артамонов пояснил, что ранний всход семян и цветение, вызванное аномально теплой погодой в апреле, сделало растения более уязвимыми к заморозкам.

«В ночь с 3 на 4 мая мороз был до минус 5 градусов. И это в период интенсивного цветения. (...) Объемы ущерба уточняются, но ситуация серьезная», — рассказал чиновник.

18 мая в Минсельхозе рассказали, что из-за аномальных заморозков пострадали тысячи гектаров посевов различных культур. Это может сказаться на продовольственной безопасности страны.

Ранее в России резко снизили прогноз урожая пшеницы.

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