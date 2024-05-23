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В Госдуме заявили, что прогрессивная шкала в основном должна затронуть богатых

Володин: основная нагрузка за счет новой шкалы налогов должна затронуть богатых

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РИА Новости

Основная нагрузка за счет прогрессивной шкалы налогообложения должна ложиться на обеспеченных россиян. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по улучшению налогового законодательства России, передает ТАСС.

По словам политика, средний класс в России «обижать не надо», потому что он только-только встает на ноги.

Также Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников специальной военной операции.

20 мая глава Минфина Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам уточнил, что предлагаемые меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не коснутся подавляющего большинства россиян и затронут исключительно категорию граждан с высокими заработками.

Ранее россиянам объяснили, как будет работать новая система НДФЛ.

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