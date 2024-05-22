Директор АСИ рассказала Путину об участии бизнеса в проектах поддержки демографии

Группа компаний «Дело» сегодня поощряет семьи своих сотрудников, где рождается плюс один ребенок и последующие, финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки. Об этом на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), прошедшее под председательством президента России Владимира Путина, рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

В своем выступлении она сделала особый акцент на вопросах повышения рождаемости в России, а также обратила внимание на необходимость комплексного подхода в данной сфере. Кроме того, гендиректор АСИ предложила масштабировать демографический проект, реализуемый ГК «Дело».

«Мы хотим, чтобы эта практика была национальной, страновой, чтобы больше компаний присоединялись к решению этой задачи, поддерживали женщину, семью в решении рождения одного ребенка и последующего», — обратилась она к президенту.

Владимир Путин поддержал предложения АСИ, озвученные на заседании. По его мнению, благополучие людей является важнейшим измерением всех государственных планов и лежит в основе оценки работы властей. Также президент предложил использовать Национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ в качестве интегрального механизма оценки действий правительства России и регионов страны по реализации национальных целей.

Ранее сообщалось, что единый корпоративный стандарт повышения рождаемости в семьях сотрудников, улучшения качества жизни и поддержки работников с детьми ГК «Дело» был разработан по инициативе председателя совета директоров группы Сергея Шишкарева. Проект нацелен на реализацию задач национального проекта «Демография» и предусматривает прогрессивность размеров льгот. Он предусматривает прогрессивность размеров льгот и их резкое увеличение с рождением третьего ребёнка – в частности, выплату 1 млн рублей на третьего и последующих детей.

Кроме того, комплекс мер включает в себя дополнительные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком, доплаты по больничному в период беременности и при досрочном выходе из декретного отпуска, а также многое другое.