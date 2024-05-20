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Минфин отказался заморозить обнуление демпфера для нефтекомпаний

В Минфине частично поддержали предложения по корректировке топливного демпфера

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Global Look Press

Министерство финансов России не поддержало инициативу нефтянников ввести до конца сентября мораторий на обнуление демпфера и расширить диапазон допустимого отклонения биржевых цен для получения компаниями компенсационных выплат. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В письме в правительство замминистра Алексей Сазанов пояснил, что в Минфине сочли: предложенные меры не будут способствовать ценовой стабильности на внутреннем топливном рынке, что является основной задачей демпфирующего механизма.

Вместе с тем, ведомство концептуально согласилось с идеей не обнулять полностью демпфер при превышении порога ценового отклонения только по одному виду топлива — бензину или дизелю. По словам Сазанова, Минфин готов подготовить соответствующий проект при наличии поручения правительства.

Эксперты называют разделение демпфера по бензину и дизтопливу логичным шагом, хотя предупреждают о риске снижения его регулирующего эффекта в таком случае. Введение моратория на обнуление выплат они считают ожидаемо отвергнутым Минфином, поскольку это означало бы отказ от базовой компоненты демпфера.

До этого экономист оценил, как новые меры властей повлияют на стоимость бензина в России.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин летом.

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