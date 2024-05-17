Стало известно, сколько россияне за два года потратили на покупку жилья в Дубае

Россияне за последние два года потратили на покупку недвижимости в Дубае порядка $6,3 млрд. Об этом говорится в майском докладе исследовательской лаборатории EU Tax Observatory Парижской школы экономики.

За этот период на покупку готового жилья у россиян ушло около $2,4 млрд. Еще $3,9 млрд граждане РФ вложили в объекты на этапе строительства.

До 2022 года недвижимость в собственности россиян в Дубае оценивалась в $3,7 млрд.

Однако в последние месяцы спрос россиян на недвижимость в Дубае начал угасать. Клиенты из РФ перестали занимать лидирующие позиции среди покупателей недвижимости в крупнейшем городе ОАЭ, а те, кто остался, стали уделять предпочтение более дешевым лотам, рассказала CEO международной девелоперской компании MERED Диана Нилиповская.

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