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В «Роснефти» провели экологическую акцию по высадке деревьев

Волонтеры «Роснефти» высадили 2,5 тыс. саженцев березы в лесах Самарской области

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Depositphotos

Волонтеры Сызранского нефтеперерабатывающего завода, который входит в группу предприятий «Роснефти», высадили 2,5 тыс. саженцев березы на особо охраняемой природной территории Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Сотрудники Сызранского НПЗ участвуют в акции по массовой высадке леса на территории местных лесничеств уже четвертый год подряд. За это время заводчане высадили более 25 тыс. саженцев сосны и березы на десяти гектарах Рачейского бора, пострадавшего от природного пожара в 2010 году.

В компании отмечают, что искусственная посадка сокращает период восстановления леса после природных пожаров, что способствует сохранению экологического баланса и биологического разнообразия.

В «Роснефти» рассказали, что компания уделяет большое внимание мероприятиям по высадке лесов, способствуя устойчивому развитию экосистем, сохранению биологического разнообразия, а также борьбе с изменением климата.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений в «Роснефти» называют безусловным приоритетом деятельности.

Береза играет важную роль в сохранении лесов после пожаров и вырубок хвойных лесов. Деревья быстро осваивают освободившиеся площади, и под их пологом восстанавливаются коренные древесные породы.

Экологическое волонтерство — неотъемлемая часть реализуемых природоохранных проектов предприятий «Роснефти». Сотрудники дочерних обществ компании принимают участие в экологических субботниках, высадке деревьев, проводят уроки охраны окружающей среды в школах.

На предприятиях компании внедряются принципы «зеленого офиса», направленные на сокращение потребления ресурсов, экономию тепловой и электроэнергии, улучшение качества условий работы и состояния окружающей среды.

Кроме того, предприятия «Роснефти» организуют раздельный сбор пластика и макулатуры, благодаря чему десятки тонн отходов направляют на переработку.

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