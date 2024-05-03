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Турции предложили хранить газ на Украине

Глава «Нафтогаза» Чернышев предложил Турции хранить газ на Украине

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Глеб Гаранич/Reuters

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Такую идею Чернышев озвучил во время встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, которая состоялась в Стамбуле 2 мая.

«Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности с энергетическими компаниями Турции. Мы готовы предложить свои подземные хранилища для хранения турецких газовых резервов на действительно выгодных и конкурентных условиях», – отметил глава «Нафтогаза».

Ранее в этом году украинская компания уже провела переговоры о сотрудничестве в сфере хранения топлива с RWE, Equinor, TotalEnergies и Engie. В общей сложности «Нафтогаз» предлагает иностранным компаниям более 10 млрд кубометров своих ПХГ, что составляет около трети емкости Украины.

Ранее «Газпром» раскрыл свой убыток за 2023 год.

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