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Путин сослался на главу ЦБ, говоря об угрозе инфляции

Путин: Набиуллина считает, что угроза инфляции по-прежнему существует

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, считает, что угроза инфляции в стране еще есть. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Я постоянно в контакте с председателем Центрального банка, объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит», — заявил он.

При этом Путин заявил, что угроза инфляции в России сохраняется, но есть положительная тенденция в сторону ее снижения.

10 апреля Набиуллина заявила, что пик инфляции в стране уже пройден, а темпы роста цен значительно замедлились благодаря проводимой Центробанком жесткой денежно-кредитной политике. Она пояснила, что с июля по ноябрь 2023 года инфляция в России была двузначной, однако в декабре-январе показатель заметно снизился и сейчас находится около 6%.

Ранее в России допустили, что рост ВВП в 2024 году может превысить прогноз.

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