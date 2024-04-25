Эксперты увидели высокий потенциал роста рынка алюминия в СНГ

Рынок алюминиевой продукции в СНГ обладает потенциалом роста в два раза, заявила председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская в ходе сессии «Межотраслевая интеграция на основе алюминиевых решений», состоявшейся на прошедшей в Ташкенте выставке «Иннопром. Центральная Азия».

По словам главы организации, расширение рынка алюминиевой продукции возможно за счет увеличения применения алюминия во всех потребляющих отраслях.

Ирина Казовская отметила, что такие тенденции, как повышение внимания к экологическим вопросам и энергосбережению, увеличение эффективности — способствуют росту спроса на алюминиевые продукты во всем мире.

Она подчеркнула, что это происходит в том числе благодаря эффективности алюминия в рамках требований циркулярной экономики.

Эксперт считает, что у стран СНГ есть возможность сделать существенный рывок за счет развития собственных компетенций и выстраивания технологических цепочек в рамках международной интеграции.

В свою очередь участвовавший в мероприятии заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов заверил, что Минпромторг совместно с Алюминиевой ассоциацией готов оказывать всю необходимую поддержку алюминиевой отрасли для расширения географии применения этого металла, в том числе через меры поддержки по запуску новых производств.

Он подчеркнул, что рынок производителей алюминиевой продукции предлагает широкую номенклатуру высокотехнологичных решений, применяемых во всех отраслях экономики.

На сессии обсудили взаимодействие между Россией и Узбекистаном в области развития агропромышленного комплекса, представили современные технологии для новых АПК, технологические инновации для обеспечения транспортировки скоропортящихся продуктов, а также вопросы реализации совместных проектов, включая продукцию из низкоуглеродного алюминия и произведенную с использованием «зеленых» технологий.