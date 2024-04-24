Hugo Boss получил разрешение на продажу российского бизнеса

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss получил разрешение российской правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям на продажу своего бизнеса в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Новым владельцем активов уходящего бренда станет компания «Стокманн». Сделку планируется закрыть в третьем квартале текущего года. В эти же сроки будут открыты магазины ритейлера, которые приостановили свою работу в марте 2022 года.

Сумма и другие детали сделки не разглашаются. Однако известно, что одним из условий соглашения было сохранение всех рабочих мест в ООО «Хьюго Босс Рус» (порядка 150 сотрудников).

До этого стало известно, из каких стран россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов. В лидерах оказались Китай и США.

Ранее был назван самый дорогой заказ россиянина из-за рубежа в 2024 году.