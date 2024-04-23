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В Совфеде рассказали о последствиях возможного изъятия российских активов

Матвиенко: изъятие активов РФ разрушит мировую экономику

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила, что изъятие возможных российских активов разрушит мировую экономику.

По словам Матвиенко, изъятие замороженных российских активов в пользу Украины является абсолютно нелегитимным шагом, который нанесет урон мировой экономике.

«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. <...> И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — заявила Матвиенко.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что законопроект США, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов, в случае принятия станет предметом судебных разбирательств. По словам представителя Кремля, руководство страны крайне негативно относится к этой законодательной инициативе и считает ее опасным прецедентом.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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