В Кремле прокомментировали возможный новый пакет санкций ЕС против России

Россия «не носит розовых очков» и ожидает продолжения санкционного давления со стороны Евросоюза. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никто у нас не носит розовые очки и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты», — поделился Песков.

Он добавил, что ЕС вероятно не остановится ни перед чем и будет готов беспрецедентно расширить пакет санкций даже в ущерб себе.

Песков подчеркнул, что в Кремле будут наблюдать за процессом принятия решения и стараться минимизировать эффект от санкций.

До этого министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны объединения в Люксембурге заявил, что страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Также газета Financial Times писала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время поездки в Китай пригрозит Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.