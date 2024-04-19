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В МВФ сообщили о высоком уровне доходов от экспорта нефти

МВФ: доходы РФ от экспорта нефти остаются высокими, несмотря на потолок цен

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Martin Meissner/AP

Россия продолжает получать большие доходы от экспорта нефти, несмотря на потолок цен на российское топливо, который попытались ввести страны коллективного Запада. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента МВФ, пишет ТАСС.

«Скидка на российскую нефть меньше, чем в начале (конфликта на Украине), несмотря на потолок цен, доходы от экспорта нефти остаются высокими и укрепляют экономику», — говорится в сообщении.

До этого первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что многие нефтегазовые месторождения в России к настоящему моменту истощены.

В этих реалиях важно заранее создать предпосылки для разработки истощенных месторождений в традиционных регионах добычи — в ХМАО, в центральной части страны и в Восточной Сибири, заявил Сорокин.

Накануне «Газета.Ru» рассказала, как изменятся цены на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке и насколько это выгодно для России.

Ранее нефти предрекли рост из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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