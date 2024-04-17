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МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах

МВФ ожидает более высокого роста экономики России в 2024-2025 годах

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) выступил с улучшенным прогнозом по росту экономики России на 2024 и 2025 годы. Об этом сообщается в опубликованном докладе организации.

Так, в этом году МВФ ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на 3,2%, что на 0,6% выше прогноза, который был дан в январе. МВФ также улучшил прогноз по росту экономики РФ на 2025 год. Ожидается, что рост составит 1,8%. Это на 0,7% выше январского прогноза.

Инфляция в России по итогам 2024 года ожидается экспертами фонда в пределах 6,9%, а в следующем году — 4,5%.

До этого в Международном валютном фонде заявили, что общая инфляция в мире в ближайшее время будет снижаться медленнее, чем ожидалось.

11 апреля сообщалось, что Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России в 2024 году.

Ранее Лавров объяснил, почему США тормозят реформы МВФ и Всемирного банка.

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