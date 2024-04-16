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В Швейцарии объяснили подход к конфискации активов России

Швейцария не видит необходимости присоединяться к G7 REPO

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Global Look Press

Федеральный совет (правительство) Швейцарии в настоящее время не видит необходимости официального присоединения к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), занимающейся поиском активов, попавших под санкции россиян. Об этом сообщили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER), пишет РБК.

По словам представителей ведомства, сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России находится на хорошем техническом уровне, и поэтому Федеральный совет не считает необходимым присоединяться к REPO в настоящее время. Однако если членство в группе будет соответствовать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть свое решение.

REPO была создана в марте 2022 года странами G7 и Австралией для поиска российских активов, попавших под западные санкции после начала военной операции на Украине. Швейцария уже присоединилась к санкциям Евросоюза против России и повторила многие европейские пакеты санкций.

В EAER отметили, что следят за работой западных партнеров по передаче российских активов Киеву и будут учитывать особенности швейцарской правовой системы при принятии соответствующих решений.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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