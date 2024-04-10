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В Сбере расширили количество городов для доставки продуктов банка

Доставка банковских продуктов Сбера стала доступна в 101 городе России

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Сбер расширил число городов, в которых можно заказать банковские продукты Сбера через мобильное приложение СберБанк Онлайн, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что сотрудники Сбера могут доставить кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном

Теперь бесплатная доставка продуктов банка доступна в 101 городе Российской Федерации.

Как уточнили в банке, теперь доставку на дом можно заказать на территории всей России — не только в региональных центрах, но и в менее крупных городах.

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