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Назван объем компенсаций ЕС фермерам из-за украинского конфликта

Еврокомиссия сообщила о €10 млрд компенсаций фермерам за период с начала СВО

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Виталий Аньков/РИА Новости

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что после начала операции России на Украине европейские фермеры получили €10 млрд компенсаций за ущерб от беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Импорт зерна с Украины — это чувствительный вопрос. Изначально это была проблема только сопредельных с Украиной государств, но теперь это проблема всей Европы», — подчеркнул европейский чиновник.

В этой связи Войцеховский рассказал журналистам, что намерен продлить систему государственной поддержки европейским фермерам.

До этого ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины.

13 марта Европарламент не поддержал предложение Еврокомиссии о продлении режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС еще на один год. Данный документ был направлен на доработку в комитет по международной торговле Европарламента. Позднее заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что ограничение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины со стороны Евросоюза на уровне 2021 года окажется катастрофическим для экономики страны.

Ранее украинские аграрии посоветовали Польше выращивать марихуану вместо зерна.

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